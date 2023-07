Neuer Partner Bodo Körber / Bain & Company forciert Technologietransformation von Industrieunternehmen

München (ots) - Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company baut ihre

Expertise in puncto Technologietransformation weiter aus. Seit dem 1. Juli 2023

verstärkt Bodo Körber die Praxisgruppe Industriegüter und -dienstleistungen. Vom

Düsseldorfer Büro aus wird der Partner die neu formierte Unit Advanced Digital

Technologies in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA)

voranbringen.



Industrieunternehmen erleben derzeit ein nie dagewesenes Ausmaß an disruptiven

Veränderungen. "Auf den Betrieben lastet ein immenser Druck, was ihre

Produktivität, die Unterbrechungen der Lieferketten oder

Nachhaltigkeitsanforderungen anbelangt", stellt der neue Bain-Partner Bodo

Körber fest. "Gleichzeitig versetzt die digitale Transformation sie in die Lage,

ihre betrieblichen Abläufe von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zur

Erbringung von Dienstleistungen zu optimieren. Durch technologiegestützte

Produkte und datengetriebene Services sowie innovative Geschäftsmodelle lassen

sich dabei auch neue Umsatzpotenziale erschließen." Dies setze allerdings häufig

massive Investitionen in Infrastruktur, Abläufe, Personal sowie eine auf die

neuen Erfordernisse angepasste Organisationsstruktur voraus.