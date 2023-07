First Lithium Minerals erwirbt sehr aussichtsreiches Explorationsprojekt im Nordwesten Ontarios

Das Projekt LSL befindet sich etwa 160 km nordöstlich von Sioux Lookout (Ontario) in der Nähe von Little Savant Lake und ist über eine Schnellstraße der Provinz und eine Forststraße zugänglich. Das Projekt LSL erstreckt sich über 93 aneinandergrenzende Bergbauclaims mit 1.900 Hektar Gesamtfläche, die sich nun zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden. Das Projektgebiet wird von der nordöstlichen Ausdehnung von Grünsteinen unterlagert und liegt innerhalb der archäischen Gesteine direkt im Streichen der primären geologischen Kontrollstrukturen der English River Subprovince der Superior Province.

Die in der Vergangenheit auf dem Projektgelände absolvierten Explorationsaktivitäten umfassten geologische Kartierungen, luftgestützte Gammastrahlenspektrometrie, Linienschnitte und Kernbohrungen. Bei historischen Bohrungen (1967-1968) wurden mehrere Pegmatitvorkommen ermittelt, einschließlich mehrerer bedeutender Abschnitte, darunter 98,4 Fuß mit Granit-Pegmatit in Bohrloch 37627 (Quelle: Assessment File 52J09NW8906, Ontario Geological Survey). Magnetische Daten in Kombination mit der Lithologie aus historischen Bohrungen zeigen die möglichen Ausmaße und das Potenzial für eine oberflächennahe Mineralisierung. Das Gebiet weist auch geochemische Seesediment-Cluster mit anomalen Werten von Lithium (Li) und den relevanten Indikatorelementen Cäsium (Cs) und Tantal (Ta) auf (Quelle: Lake Geochemistry of Ontario, Ontario Geological Survey), was auf übereinstimmende geochemische Anomalien hinweisen kann, die wiederum eine Li-Cs-Ta-(LCT)-Pegmatitmineralisierung enthalten könnten.

Abbildung 1. Projekt LSL, Bergbaurevier Patricia, Ontario

Quelle: Unternehmensberichte, Ontario Geological Survey

Das Projekt LSL wurde von einem privaten Unternehmen, Hudson Humic Ltd. („Hudson“), und durch direktes Abstecken durch das Unternehmen erworben. Im Gegenzug für den Erwerb von 49 Bergbauclaims, die Teil des Projekts sind, wird das Unternehmen an Hudson 4.300.000 Stammaktien begeben und eine Zahlung von 50.000 $ leisten. Die Stammaktien sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen vier Monate und einen Tag ab dem Datum der Ausgabe abläuft.