Bechtle will IT-Dienstleister Apixit übernehmen

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle plant den Kauf des französischen IT-Systemhauses Apixit mit Sitz in Les Ulis nahe Paris. Ein Angebot wurde am Mittwoch unterzeichnet, wie das Unternehmen in Neckarsulm mitteilte. Zur Summe äußerte sich das Unternehmen nicht.

