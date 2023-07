Bitcoin – große Hoffnung auf ETF

Spannend – Blackrock würde einen ETF auf den Spot-Markt etablieren, also den „echten“ Bitcoin. Der ETF würde dann Bitcoins möglicherweise direkt von den Minern beziehen. Bisherige ETFs bezogen sich auf den Future.

Die Zustimmung zu einem solchen ETF durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC könnte einen bedeutenden Wendepunkt für den Aufstieg von Bitcoin als Mainstream-Asset darstellen. Die Genehmigung würde es BlackRock ermöglichen, Bitcoin in den von ihm verwalteten Fonds einzusetzen und institutionellen Anlegern den Zugang zur weltweit führenden Kryptowährung zu erleichtern. Eine Genehmigung ist keineswegs garantiert, allerdings darf an davon ausgehen, dass Blackrock als größter Vermögensverwalter der Welt seine Chancen bei der SEC ausgelotet hat.

Der Bitcoin zog in den vergangenen Wochen stark an und konnte die 30.000er-Marke behaupten. Ein Kurstreiber sind ETF-Anträge wie von Blackrock vor rund zwei Wochen oder Fidelity zuletzt. Die SEC wies den Antrag in einer ersten Reaktion zurück, Blackrock wird den Antrag nachbessern. Am Markt spekuliert man weiter auf eine Genehmigung.

