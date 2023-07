Reflex erreicht Reinheitsgrad von 99,999 % bei laufenden gemeinschaftlichen metallurgischen Tests

Weiterentwicklung des einzigen Ganggraphitprojekts in den Vereinigten Staaten von Amerika zur Verwendung in der aufstrebenden Energieversorgungskette

5. Juli 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB: RFLXF), (FWB: HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die vorläufigen metallurgischen Studien zur Reinigung des Graphitmaterials aus dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Graphitprojekt Ruby (das „Projekt“) in der Nähe von Dillon in Montana (USA), einen Reinheitsgrad von 99,999 % graphitischem Kohlenstoff („Cg“) geliefert haben.

Graphitkonzentrationen mit einem Reinheitsgrad von 99,999 % Cg wurden ausschließlich mit einem herkömmlichen thermischen Reinigungsverfahren erzielt. Dies deutet darauf hin, dass die Reinigungskosten im kommerziellen Maßstab erheblich niedriger sein werden, da nur grundlegende thermische Reinigungsmaßnahmen angewandt werden würden. Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen sind Flotationskreisläufe und andere Verfahren zur Entfernung von Verunreinigungen nicht erforderlich, um 99,999 % reines Cg aus dem bei Ruby geförderten Graphit zu gewinnen.

Paul Gorman, CEO von Reflex Advanced Materials Corp., kommentierte: „Der heutige Tag ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Reflex. Das Erreichen von 99,999 % Cg bei den Reinigungstests - ohne jegliche Optimierung - bestätigt nur unsere Überzeugung von der außergewöhnlichen Qualität des Graphitmaterials, das sich in unserem Konzessionsgebiet Ruby befindet. Diese hohen Reinheitsgrade sind für Graphit erforderlich, der in vielen hochwertigen Anwendungen eingesetzt wird, insbesondere in Lithium-Ionen-Batterien für den Einsatz in Elektrofahrzeugen und in Netzspeicher/ortsfesten Batterien, aber auch in tragbaren elektronischen Anwendungen, die einen bedeutenden und wachsenden Markt mit anhaltender zukünftiger Nachfrage darstellen.“

Für den Markt der Anoden für Elektrofahrzeugbatterien, wofür Graphit die wichtigste und wesentlichste Komponente ist, liegt der Mindestreinheitsgrad standardmäßig bei 99,95 %, sodass das Erreichen eines Reinheitsgrades von 99,999 %, insbesondere mit nur thermischen Reinigungsverfahren, auf die hervorragende, hohe Qualität des Ruby-Graphitmaterials hinweist. Mit diesem Reinheitsgrad ist das Material auch für Energiespeicheranwendungen und für die Nuklearindustrie gut positioniert.