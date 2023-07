Nach den Plänen der Ampel-Fraktionen sollen für den Heizungstausch ("Wärmeerzeuger") selbst maximal 30 000 Euro an Ausgaben für ein Gebäude mit einer Wohneinheit förderfähig sein, wie aus dem Entwurf für einen Entschließungsantrag zum GEG von SPD, Grünen und FDP hervorgeht. Bei 70 Prozent sind dies 21 000 Euro. Diese 21 000 Euro an Zuschuss werden gewährt, wenn der "Wärmeerzeuger" mindestens 30 000 Euro kostet. Kosten über 30 000 Euro hinaus werden demnach nicht bezuschusst. Das heißt, auch bei einem Heizungspreis von 32 000 Euro läge die staatliche Förderung bei 21 000 Euro, wenn der volle Höchstfördersatz von 70 Prozent gilt.

BERLIN (dpa-AFX) - Das umstrittene "Heizungsgesetz" hat die nächste Hürde vor der Verabschiedung im Bundestag genommen. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat die Gesetzespläne beschlossen, wie Abgeordnete am Mittwoch in Berlin mitteilten. Am Freitagmorgen soll der Bundestag das Vorhaben beschließen. Im Kern sieht das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor, dass künftig nur Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Der Umstieg soll bis zu 70 Prozent der Kosten gefördert werden.

