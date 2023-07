Jahrespressekonferenz der GIZ 2023 / Zeitenwende verändert Entwicklungszusammenarbeit

Berlin (ots) - Thorsten Schäfer-Gümbel: "Frieden braucht Entwicklung. Wir

stellen uns strategisch und mit unseren Leistungen neu auf."



Anhaltende multiple Krisen fordern die Weltgemeinschaft und die internationale

Zusammenarbeit. Um auch zukünftig schnell, angemessen und wirkungsvoll zu

arbeiten, passt die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH ihre Angebote an. Sie richtet sich noch digitaler, strategischer und

mit ihren Leistungen neu aus. Das hat GIZ-Vorstandssprecher Thorsten

Schäfer-Gümbel auf der heutigen Jahrespressekonferenz des Unternehmens erklärt.



Thorsten Schäfer-Gümbel: "Wir haben unsere Instrumente in den letzten Jahren

deutlich ausgebaut und geschärft, um in fragilen Einsatzländern schnell

einsatzfähig zu sein." Die GIZ stellt sich noch konsequenter flexibler,

digitaler und kooperativer auf. Damit begegnet sie den sich ändernden

Bedingungen und stärkt die Entwicklungszusammenarbeit. Multiple Krisen und die

Zeitenwende bedeuten Veränderung: Es geht darum existenzielle

Entwicklungsrückstände und Effekte der Krisen im globalen Süden nachhaltig zu

lindern und die Staaten resilienter zu machen.