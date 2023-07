Energieeffizienzgesetz nimmt Unternehmen in die Pflicht / Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke veröffentlicht Kurzfristmaßnahmen zum Energiesparen

Berlin (ots) - Mit dem aktuellen Energieeffizienzgesetz sollen Unternehmen je

nach Höhe ihres Jahresenergieverbrauchs verpflichtet werden, Energie- oder

Umweltmanagementsysteme einzuführen, beziehungsweise konkrete Pläne für

Maßnahmen aufzustellen und zu veröffentlichen. Das Gesetz formuliert

anspruchsvolle Ziele, die nur erreicht werden können, wenn große wie kleinere

Unternehmen zusätzliche Einsparanstrengungen leisten. So müssen Unternehmen

künftig Abwärme vermeiden oder andernfalls sinnvoll nutzen. Produzierende

Unternehmen tragen in Deutschland mehr als ein Viertel des gesamten

Energieverbrauchs. Beim Erdgas fallen sogar rund 37 Prozent des Verbrauchs in

der Industrie an.



Industrie und Gewerbe sind in den vergangenen Jahren deutliche Schritte in

Richtung Energieeffizienz gegangen. Knapp sieben Prozent weniger Energie hat

Deutschland im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbraucht.

Bei Erdgas sank der Verbrauch sogar um mehr als zwölf Prozent.