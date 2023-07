Gourmetrestaurant Stüva (Boutique Hotel YSCLA) zum höchstbewerteten Restaurant Tirols im Hornstein Ranking 2023 gekürt

Rust (DE) / Ischgl (A) (ots) - Weitere hochkarätige Auszeichnung an Ischgler

Haubenkoch Benjamin Parth verliehen



Im vergangenen Jahr erkochte Benjamin Parth für sein Restaurant Stüva in Ischgl

die fünfte Gault&Millau Haube und somit die höchste Auszeichnung, die der

Restaurantführer zu vergeben hat, und der kulinarische Siegeszug geht weiter: in

der neuen 42. Auflage des renommierten Hornstein Rankings wurde das Stüva mit

drei Kronen und 98,8 Punkten ausgezeichnet - und ist somit das am höchsten

bewertete Restaurant Tirols .



Das Ikarus im Red Bull Hangar 7, das Obauer in Werfen, das Gourmet Restaurant

von Silvio Nickol im Palais Coburg in Wien, das Steirereck im Wiener Stadtpark

und Benjamin Parths Gourmetrestaurant Stüva im Boutiquehotel YSCLA in Ischgl

teilen sich ex aequo den ersten Platz und die höchste österreichische

Punktewertung des von Wolf von Hornstein vor 42 Jahren ins Leben gerufenen

Rankings der Spitzengastronomie in Deutschland, Österreich, der Schweiz und

Südtirol. Unter den insgesamt 50 bestbewerteten Restaurants Österreichs

erhielten nur 15 alle drei zu vergebenden Kronen.