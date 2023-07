Collective Metals initiiert umfangreiches Datenerfassungsprojekt für sein Kupferkonzessionsgebiet Princeton

5. Juli 2023 – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / IRW-Press / – COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) (das „Unternehmen“ oder „Collective“) freut sich bekannt zu geben, dass ein Programm zur Erfassung bestehender Daten eingeleitet wurde, welches als Orientierungshilfe im Rahmen der zukünftigen Arbeiten während des Explorationsprogramms 2023 im Projekt Princeton dienen soll. Das Projektgelände befindet sich im Südwesten der Stadt Princeton in British Columbia (das „Vorzeigeprojekt“ oder das „Projekt“).

Auf dem Projektgelände und in der näheren Umgebung wurden in der Vergangenheit umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Neben der Erschließung und dem Abbau von Kohle sowie in geringerem Umfang auch von diversen Industriemineralien (vor allem Bentonit und Zeolithe) wurde entlang des Tulameen River und mehrerer seiner Nebenflüsse extensiv Gold und Platin aus Seifenlagerstätten (Placer) gewonnen. Im Rahmen der modernen Exploration lag der Schwerpunkt dann eher auf der Erkundung und Bewertung potenzieller Vorkommen von kupfer- und goldführendem Porphyr, insbesondere alkalischem Cu-Au-Porphyr. Das beste Beispiel ist hier die Lagerstätte Copper Mountain, die auch als Lagerstättenmodell für das Programm dient.

Christopher Huggins, der Chief Executive Officer von Collective Metals, erklärt: „Wir stellen hier eine riesige Menge an historischen Daten zusammen, die von früheren Betreibern gesammelt wurden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind daher von großem Wert für unsere weitere Explorationsplanung. Dieses Datenerfassungsprogramm bringt unseren Aktionären ein hohes Maß an Wertschöpfung und hilft uns dabei, unsere Maßnahmen zu fokussieren und das Projekt rasch voranzutreiben.“

Es liegen rund 35 Evaluierungsberichte vor, die für frühere Pachtgebiete eingereicht wurden, welche nun vom aktuellen Projektgelände abgedeckt werden, sowie 9 weitere Berichte, die vom aktuellen Projektgelände zum Teil abgedeckt werden. Der Gesamtwert der in diesen Berichten erfassten Evaluierungsarbeiten beträgt insgesamt über 2 Millionen CAD. Zu den in diesen Berichten dokumentierten Arbeiten zählen unter anderem:

- geochemische Analysen von Schluff, Erdreich und Gestein,

- biogeochemische Untersuchungen (in geringem Umfang),

- mobile Metallionenanalysen (MMI),

- Grabungen (in geringem Umfang),

- luftgestützte geophysikalische Messungen (elektromagnetische, magnetische und radiometrische Messungen),

- bodengestützte Magnetikmessungen, 3D-Messungen mit induzierter Polarisation (3DIP) und Niederfrequenzmessungen (VLF),

- bodengestützte radiometrische (radiolytische) Messungen sowie

- erste Diamantbohrungen in begrenztem Umfang im Trojan-Condor-Korridor.

Der British Columbia Geological Survey Branch („BCGSB“) hat folgende Arbeiten durchgeführt:

- eine Zusammenstellung geologischer Daten aus den Becken Princeton und Tulameen,

- Kartierungen im Maßstab 1:50.000 über weiten Teilen des Projektgeländes, sowohl nördlich als auch südlich des Tulameen River,

- in geringerem Umfang Messungen zur magnetischen Suszeptibilität (zum Vergleich mit der Mine und dem Camp Copper Mountain),

- Analysen der vom Regionalen Geochemischen Dienst (RGS) gesammelten Schluffproben und

- Auswertung geochronologischer Daten (Altersbestimmung) im Rahmen des ‚Southern Nicola Arc Project‘ (SNAP).

Die Organisation Geoscience BC hat mehrere Projekte für das Messgebiet Quest South absolviert, in dem auch Teile des Projektgeländes enthalten sind. Zu den durchgeführten Untersuchungen zählen:

- eine luftgestützte Gravitationsmessung,

- eine 3D-Inversion der vorgenannten Schwerkraft- und Magnetfelddaten und

- weitere RGS-Auswertungen und Neuanalysen.

Die geschätzten Kosten für die vom BCGSB und von Geoscience BC durchgeführten Studien belaufen sich zusammen mit den luftgestützten Magnetikmessungen des Geologischen Dienstes von Kanada auf insgesamt rund 1,5 Millionen CAD und bescheren dem Projekt eine Datensammlung im Wert von rund 3,5 Millionen CAD. Außerdem existieren zahlreiche allgemeinere Artikel, die vom BCGSB über den westlich gelegenen ultramafisch-mafischen Tulameen-Komplex veröffentlicht wurden (insbesondere über den alkalischen Cu-Au-Gürtel und die möglicherweise vergleichbaren Intrusionen, die eine analoge Alterierung und/oder Mineralisierung aufweisen). Der wichtigste und relevanteste Teil davon nimmt Bezug auf das von Kodiak Copper bearbeitete Konzessionsgebiet MPD. Er umfasst das Explorationsmodell des Projekts, das sich rund 27 km in nord-nordöstlicher Richtung befindet. Die erhobenen Daten und Informationen stellen zusammen einen geschätzten Wert von etwa 4 Millionen CAD für das Projekt dar.

Beratungsvereinbarung

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekanntzugeben, dass es die Beratungsfirma Media One AG („MOAG“) beauftragt hat, um eine Reihe von Dienstleistungen für das Unternehmen auf nicht exklusiver Basis zu erbringen. Dazu zählen die Herstellung von Kontakten zwischen dem Unternehmen und strategischen Partnern im Bereich Betriebsführung und Medien, die Hilfestellung bei der Entwicklung von Unternehmensmaterialien für potenzielle Partner, die Unterstützung bei der Erstellung von Unterlagen zur Kapitalstruktur und Bewertung sowie die Sondierung von interessanten Übernahme- und Beteiligungsprojekten (zusammen die „Leistungen“). Die Leistungen werden über einen Zeitraum von sechs Monaten ab 4. Juli 2023 erbracht. MOAG erhält für die Dauer der Beratungsvereinbarung ein Barhonorar in Höhe von insgesamt 500.000 Euro. Diese Kooperation soll dem Unternehmen einen besseren Marktauftritt bescheren und seine Wachstumschancen steigern.

Qualifizierter Sachverständiger

Diese Pressemeldung wurde von Rick Walker, P. Geo., geprüft und genehmigt, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens für das Projekt/Konzessionsgebiet Princeton gemäß den Bestimmungen von NI 43-101 fungiert.

Die angegebenen Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Projekt Princeton.

Über Collective Metals:

Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das sich im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain befindet. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ertragreichen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht zugänglich.

Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten Ontarios, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten mit beträchtlichen Li2O-Reserven abgegrenzt wurden. Das Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich 53 km östlich von Ear Falls (Ontario) und umfasst 3.146 Hektar.

Collective Metals treibt auch das Goldprojekt Uptown, 4 km außerhalb von Yellowknife voran, das an mehrere hochgradige, ehemals produzierende Minen angrenzt. Das Goldkonzessionsgebiet Uptown umfasst ein hochgradiges Goldvorkommen aus dem Archaikum, das an die Mine Giant in Yellowknife (Nordwest-Territorien) angrenzt. Das Konzessionsgebiet besteht aus 4 Claims mit einer Fläche von über 2.000 Hektar und grenzt an die Westseite der Pachtgebiete der Mine Giant.

