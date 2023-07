Threads: Kommt Metas Twitter-Konkurrent noch in dieser Woche?

Der Zeitpunkt ist aus Sicht von Zuckerberg gut gewählt, denn bei Twitter steckt schon seit Musks Übernahme im Herbst 2022 der Wurm drin. Personal-Rochaden, technische Probleme, die Lockerung von Moderations-Richtlinien, die Einführung kostenpflichtiger Angebote und bevorstehende Beschränkungen bei der Anzeige von Tweets für zahlungsunwillige Kunden – all diese Punkte sind nicht gerade hilfreich, um Nutzer für sich einzunehmen und an sich zu binden. Davon könnte Zuckerbeg profitieren.

Eine klare Ansage an Twitter-Boss Elon Musk. Das neue App-Angebot aus dem Facebook-Konzern Meta zielt auf die Klientel des seines Kurznachrichtendienstes. Etliche Medien berichten von einem möglichen Starttermin am Donnerstag. Die App selbst wird bereits seit Anfang der Woche in einigen App-Stores (Apple, Google Play) als vorbestellbar gelistet, wobei sich die Optionen in einzelnen Ländern unterscheiden.

Der Social Media-Riese Meta plant einen eigenen Kurznachrichtendienst. Der Twitter-Konkurrent könnte am Donnerstag an den Start gehen. In einigen App-Stores ist Threads schon gelistet.

