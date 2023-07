LEAG reicht den mit AFRYs Unterstützung erarbeiteten Genehmigungsantrag für eine der größten Power-to-X Anlagen in Deutschland ein (FOTO)

Mannheim (ots) - Ende April machte die in Cottbus ansässige Lausitz Energie

Kraftwerke AG (LEAG) einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Vollendung

der Energiewende in der Lausitz. Dort soll mittelfristig ein dichtes Netzwerk

aus aufeinander abgestimmten Produktions- und Speicheranlagen für Strom aus

erneuerbaren Energien entstehen.



Nun wurde der mit Unterstützung von AFRY erstellte Genehmigungsantrag nach § 4

BImSchG für das "Innovative Speicherkraftwerk Jänschwalde" ("Innnovative Storage

Power Plant", ISPP) beim Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) eingereicht. Für

das Vorhaben wird ein förmliches Genehmigungsverfahren mit

Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt.





Das ISPP Jänschwalde ist in der Lage, größere Mengen an Elektrizität in zweiparallel arbeitenden Speichersystemen einzulagern. Zum einen kann hochreinerWasserstoff in einer Elektrolyseanlage erzeugt und auf verschiedenenDruckniveaus gespeichert werden, zum anderen kann ein thermischerEnergiespeicher Energie einlagern und zeitversetzt wieder abgeben. DieRückumwandlung in Elektrizität erfolgt im ISPP immer über ein hocheffizientesGas- und Dampfturbinen-Kombikraftwerk (GuD-K).Dessen Herzstück ist eine Gasturbine der allerneuesten Generation (H-Klasse).Sie ist als "H2-ready" qualifiziert und bereits in der ersten Ausbaustufe könnendem Brenngas der Gasturbine uneingeschränkt bis zu 53 Volumenprozent Wasserstoffbeigemischt werden. Später soll die Gasturbine dann so umgerüstet werden, dasssie zu 100% mit Wasserstoff betrieben werden kann, wodurch eine vollkommenCO2-freie Stromerzeugung möglich wird.Das Wasserstoffmodul des ISPP wird auch in der Lage sein, Wasserstoff mit einerReinheit von 99,999% (N 5.0 - Qualität) für die Nutzung im Mobilitätssektor zuerzeugen und bei 400 bar für den Abruf, beispielsweise durch örtlicheNahverkehrsbusse, bereit zu halten.Bereits im Jahr 2022 beauftragte LEAG ein Expertenteam von AFRY Switzerland Ltdund AFRY Deutschland GmbH damit, die Genehmigungsunterlagen für die aufeinanderabgestimmten Teilanlagen des ISPP zu erstellen. Zunächst hat AFRY in einerOptimierungsstudie das technische Anlagenkonzept unter ökonomischen undökologischen Gesichtspunkten optimiert. Dies führte dazu, dass eine H-KlasseGasturbine der allerneuesten Generation das Herzstück des GuD-K bilden wird.Verschiedene Technologien für die Erzeugung des Wasserstoffs in der benötigtenReinheit wurden ebenfalls analysiert und eine Empfehlung abgegeben. Schließlichwurde die Einkopplung der thermischen Energie aus dem Feststoffspeicher in den