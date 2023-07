INTERTEK VERGIBT DAS WELTWEIT ERSTE HP-COLD-RESISTANT-ZERTIFIKAT AN MIDEA WÄRMEPUMPE

Das „HP Cold-resistant Certified Tick Mark" ist ein von Intertek ausgestelltes Zertifikat für Hersteller, das die überlegene Leistung der Wärmepumpe bei extrem niedrigen Temperaturen hervorhebt. Dieses Zertifikat zielt auf die kalten Regionen in Europa und Nordamerika ab. Es ist das erste Mal, dass Intertek seine Kältebeständigkeitsprüfung auf Wärmepumpen anwendet und sein weltweit erstes zertifiziertes Tick-Mark-Zeichen für Kältebeständigkeit in diesem Bereich vergibt. Das Zertifikat dient Herstellern als überzeugendes Zeugnis, um die herausragende Leistung ihrer Produkte anhand verschiedener Indikatoren (z. B. Heiz- und Frostbeständigkeit) nachzuweisen.

GUANGZHOU, China, 5. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Intertek hat kürzlich an der globalen Pressekonferenz von Midea angesichts seiner neuesten Wärmepumpe in Budapest, Ungarn teilgenommen und Midea das weltweit erste HP Cold-Resistant-Zertifikat für dieses innovative Produkt verliehen.

Die Frage, wie ein normaler Betrieb und eine gute Heizleistung von Wärmepumpen in extrem kalten Regionen gewährleistet werden kann, bereitet vielen Experten Kopfschmerzen. Intertek hat eingehende Untersuchungen und Forschungen durchgeführt, die Entwicklung entsprechender Dienstleistungen verfolgt und ein wissenschaftliches und zuverlässiges Testprogramm zur Quantifizierung der Leistung von Wärmepumpensystemen unter extremen Temperatur- und Klimabedingungen entwickelt.

Die Nature-Wärmepumpen-Heizgeräte von Midea haben die Heizleistung unter kalten Bedingungen mit effizienter Wärmeübertragungstechnologie und fortschrittlichem Design erheblich verbessert. Dazu zählen z. B. große geräuscharme Windblätter, ein optimiertes Luftkanalsystem mit geringerem Widerstand, ein Gleichstrom-Frequenzumwandlungsverdichter mit großer Verdrängungskapazität sowie effiziente Außenwärmetauscher. Laut den Tests und der Überprüfung durch Intertek beträgt die Heizleistung der Nature-Wärmepumpen-Heizgeräte von Midea bei -22 °C nicht weniger als 80 % der Heizleistung bei -10 °C. Die abschließenden Testergebnisse zeigen, dass die Nature-Wärmepumpe von Midea die Auswirkungen der extrem niedrigen Temperaturen auf das Betriebssystem reduzieren und einen stabilen Betrieb gewährleisten kann, was den Nutzern mehr Komfort im täglichen Leben bietet.

Herr Klaus Jürgen Herrmann, Chief Certification Manager von Intertek Electrical China, gratulierte Midea bei der Preisverleihung in Budapest am 4. Juli 2023. Er erklärt: „Dies ist das erste Projekt zur Prüfung und Zertifizierung der Wärmepumpenleistung zwischen Intertek und Midea sowie das weltweit erste zertifizierte HP Cold-resistant Certified Tick Mark von Intertek, was für die Zusammenarbeit zwischen Intertek und Midea von großer Bedeutung ist. Die Auszeichnung ist nicht nur ein starker Beweis für die exzellente Kapazität von Midea in Übereinstimmung mit internationalen Anforderungen, sondern hebt auch Intertek als einen führenden Dienstleister im Bereich der Prüfung, Verifizierung und Zertifizierung von Wärmepumpen hervor. In den kommenden Jahren wird Intertek auf der Grundlage seines zuverlässigen Fachwissens und seiner weltweiten Serviceerfahrung im Bereich der HLK- und Kälteanlagen enger mit Midea zusammenarbeiten, um dem Trend der wissenschaftlichen und technologischen Innovation durch die Ergänzung von Vorteilen in den Bereichen Technologie, Ressourcen und anderen Bereichen standzuhalten.

Über Midea Building & Technology (kurz für Midea MBT)

Die 1999 gegründete Midea Building Technology Division der Midea Group ist ein Anbieter von Gesamtlösungen für den Bau von Gebäuden unter Einbeziehung von Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, technischer Planung und Installation sowie Kundendienst. MBT konzentriert sich dabei auf HLK-Systeme, Aufzüge, Gebäudeintelligenz und Energiemanagement.

INFORMATIONEN ZU INTERTEK

Intertek ist ein Branchenführer mit 1.000 Standorten in über 100 Ländern. Intertek liefert 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Fachwissen im Bereich Total Quality Assurance mit unseren branchenführenden Prozessen und unserer kundenorientierten Kultur.

