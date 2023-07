Neues Whitepaper der Staufen Akademie Mit den richtigen Kompetenzen das eigene Potenzial maximal ausschöpfen

Köngen (ots) - Unternehmen und Sportler*innen haben vieles gemeinsam: So müssen

beide kontinuierlich an sich arbeiten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In

Anlehnung an die Sportwelt hat die Staufen Akademie deshalb einen

Entwicklungspfad entworfen, mit dem die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden

und Führungskräften individuell gesteigert und gleichzeitig auch die

Organisation als Ganzes weiterentwickelt werden kann.



Um Spitzenleistungen zu erbringen, stehen Unternehmen vor ähnlichen

Herausforderungen wie Sportler*innen: "Im Sport führt die Wettbewerbsfähigkeit

der Athlet*innen über das Training von Technik, Kraft, Kondition und mentaler

Stärke. Wer gewinnen will, muss ein hohes Tempo auch über einen längeren

Zeitraum durchhalten können. Ähnliches gilt für die Wirtschaft:

Wettbewerbsfähige Unternehmen investieren zielgerichtet in die Entwicklung ihrer

Mitarbeitenden, um die richtigen Kompetenzen zur richtigen Zeit im Team zu

haben. So bleibt eine Organisation auch bei sich schnell verändernden

Marktbedingungen anpassungs- und damit durchgängig leistungsfähig", sagt Lea

Buchmüller, Head of Academy bei der Staufen AG.