Deutsche Krebshilfe zieht positive Bilanz für 2022 / Gutes Spendenergebnis ermöglicht 124 neue Projekte und Initiativen (FOTO)

Bonn (ots) - Im vergangenen Jahr verzeichnete die Deutsche Krebshilfe 165Millionen Euro an Einnahmen. Die gemeinnützige Organisation konnte damit 124neue Projekte und Initiativen auf den Weg bringen, beispielsweise ein neuesFörderschwerpunktprogramm, das zum Ziel hat, die onkologische Versorgung vonMenschen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Denn sprachliche undkulturelle Barrieren bergen die Gefahr eines eingeschränkten Zugangs zumGesundheitssystem und somit zu Defiziten in der Patientenversorgung. Mit diesergezielten Förderinitiative will die Deutsche Krebshilfe dem entgegenwirken.Dafür wendet sie insgesamt drei Millionen Euro auf. Mit einem Forschungsprojektzum sogenannten Mikrobiom von Bauchspeicheldrüsenkrebs greift sie zudem einenwichtigen wissenschaftlichen Themenschwerpunkt auf. Gerd Nettekoven,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe, resümiert: "Unsere Organisationkonnte auch im Jahr 2022 auf vielen Gebieten der Krebsbekämpfung zahlreicheImpulse geben. Das ist uns nur möglich durch das Vertrauen der vielenSpenderinnen und Spender, die unsere Arbeit unterstützen."Im Jahr 2022 spendeten mehr als 344.000 Privatpersonen und etwa 6.330Unternehmen insgesamt 35 Millionen Euro an die Deutsche Krebshilfe. 96 MillionenEuro erhielt die Stiftung aus Nachlässen. Ebenfalls wichtige Einnahmen: Erlöseaus Aktionen und Veranstaltungen, Kondolenzspenden sowie Zuweisungen ausGeldauflagen. "Wir sind überaus dankbar für das nach wie vor große Engagementder Bürgerinnen und Bürger unseres Landes für ihre krebskranken Mitmenschen. Dasist insbesondere bemerkenswert, da das vergangene Jahr für viele Menschen sehrbelastend war - der Krieg in Europa, die Energiekrise und die steigendenLebenshaltungskosten", so Nettekoven.Die Deutsche Krebshilfe ist der bedeutendste private Förderer derKrebsbekämpfung in Deutschland und damit auch der onkologischen Forschung. Sieunterstützt zahlreiche innovative Forschungsvorhaben sowie die wissenschaftlicheNachwuchsförderung in der Onkologie. 2022 bewilligte sie 73,3 Millionen Euro fürneue Projekte auf den Gebieten der Grundlagenforschung, klinischenKrebsforschung und der Versorgungsforschung. 33,6 Millionen Euro hat dieStiftung für klinische und wissenschaftliche Strukturmaßnahmen bereitgestellt.So hat sie beispielsweise ihr Programm zur Förderung von Krebs-Exzellenzzentrenfortgeführt und ausgeweitet und somit das von ihr in Deutschland initiierteComprehensive Cancer Center-Netzwerk weiterentwickelt.3,9 Millionen Euro flossen in die wichtige Arbeit vonKrebs-Selbsthilfeorganisationen. Mit 4,6 Millionen Euro unterstützte die