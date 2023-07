Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Messe München und NürnbergMesse gründen Joint Venture YONTEX und bauen damitihre führende Position auf dem Weltmarkt der Getränke- undLiquid-Food-Industrie weiter aus- Gesellschafter, Verbände und Aussteller begrüßen den Zusammenschluss und hebenMehrwert für die Kunden hervorDie beiden international wichtigsten Messen der Getränke- undLiquid-Food-Industrie bündeln ihre Kräfte und verstärken damit ihre Position aufdem Weltmarkt: Die drinktec aus München, Weltleitmesse für die Getränke- undLiquid-Food-Industrie, und die Nürnberger BrauBeviale, die führendeInvestitionsgütermesse für die Getränkeindustrie in Europa, haben sich zum 1.Juli 2023 zum Joint Venture "YONTEX" zusammengeschlossen. Sitz der Gesellschaftist Nürnberg, neuer Geschäftsführer wird Rolf M. Keller, bis dato Bereichsleiterbei der NürnbergMesse. Beide Fachmessen bleiben weiter eigenständige Marken,behalten ihre Namen und bleiben als Veranstaltungen an ihren jeweiligenStandorten in München und Nürnberg - unter dem gemeinsamen Dach von YONTEX.Damit wird der Freistaat zum Stammtisch für die globale Getränkeindustrie undschafft für seine Messekunden Synergien und einen echten Mehrwert. AlbertFüracker, Bayerischer Staatsminister der Finanzen und für Heimat: "DieKooperation zwischen der NürnbergMesse und der Messe München im Bereich derGetränketechnologie festigt Bayerns Führungsrolle in diesem Messesegmentweltweit!"Der Zusammenschluss der Messen drinktec und der BrauBeviale in einerGesellschaft ist die bislang größte Fusion zweier Messe-Flaggschiffe inDeutschland, die sich inhaltlich ideal ergänzen. Beide Fachmessen können ihrindividuelles Wachstum ungehindert fortsetzen, ihre nationale wie internationaleReichweite an Kundenkontakten erhöhen und ihre Ressourcen zum Nutzen ihrerAussteller und Besucher bündeln. Die Geschäftsführungen der Messe München undNürnbergMesse sind sich bei ihrer gemeinsamen Tochtergesellschaft einig: "Wirnutzen eine für beide Messegesellschaften einmalige Chance, um uns gemeinsam zupositionieren und unsere Kräfte auf dem Weltmarkt zu vereinen - auch wenn wirals zwei benachbarte bayerische Messestandorte auch weiterhin im Wettbewerbzueinander stehen", so Peter Ottmann, CEO NürnbergMesse Group . "Uns verbindetein gemeinsames Ziel", ergänzen die beiden Münchner Messechefs Dr. Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel : "Mit dieser Zusammenlegung sichern wir die Zukunftder drinktec in München und der BrauBeviale in Nürnberg. Denn beide Messenwollen ihre starke Position im wettbewerbsgetriebenen, weltweiten Umfeldbewahren und ausbauen. Gemeinsam können sie jetzt ihre Markenprofile schärfen