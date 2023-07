ETF – Scalable, Trade Republic, Smartbroker? Wo sollte Ihr Depot sein und wie fange ich an?

Wir sagen Ihnen als Einsteiger, wo und wie Sie INTELLIGENT mit ETF Sparplänen umgehen, warum sie kein Allheilmittel sind, welche Rolle der Zeitpunkt spielt, wo Ihr Depot sein sollte, welche Themen man spielen kann und sollte, welche Erwartungen an Rendite REALISTISCH sind und Schritt für Schritt – wie es geht. Wir NEHMEN SIE AN DIE HAND.

Es wackelt der Rekord aus der Ära Richard Nixon

Die wenigsten Anleger können sich noch an die Zeit der 1970er-Jahre an der Börse erinnern. Soweit muss man zurückblicken um ein Phänomen zu verstehen, dass sich gerade manifestiert.

Wenn sich nur zehn Prozent der Aktien im S&P 500 in den vergangenen 60 Tagen besser entwickelt haben als der Index, sollte man hellhörig werden. Die Rally bei den Lieblingen der Anleger nimmt langsam absurde Züge an. Denn ob Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft – die Liste der Favoriten sieht bei Brokern wie dem Smartbroker oder der Börse München fast durchweg gleich aus. Deutsche Titel sucht man nahezu vergeblich, nur bei außergewöhnlichen Kursbewegungen wie zuletzt bei der Deutschen Telekom oder Uniper erscheinen auch heimische Werte kurzzeitig weit oben. Am Beispiel Uniper sieht man, dass es dann primär um den schnellen Zock geht. Anders sieht es am US-Markt aus.