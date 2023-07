Andreas Gierth übernimmt die Co-Geschäftsführung der Medienservice (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Im August tritt der Leiter Herstellung und

Strategischer Einkauf der F.A.Z. GmbH seine zusätzliche neue Aufgabe an.



Andreas Gierth wird zum 1. August 2023 Co-Geschäftsführer der Medienservice GmbH

und Co.KG. Er folgt auf Peter Roßkopf, der in den Ruhestand geht. Der 49-Jährige

übernimmt die Führung des Unternehmens zusammen mit Pascal Koos, der seit 2022

Co-Geschäftsführer der Medienservice ist. Gemeinsam werden sie die Medienservice

leiten und weiterentwickeln.



Andreas Gierth kümmert sich seit vielen Jahren um die Produktion der Zeitungen

und Magazine der Frankfurter Allgemeinen und arbeitet in dieser Funktion eng mit

der Medienservice zusammen. Seit Mitte 2018 ist er Leiter Herstellung der F.A.Z.

und übernahm 2020 zusätzlich die Rolle des Leiters Strategischer Einkauf. Gierth

trat 2001 in die F.A.Z. GmbH ein, nachdem er als Trainee und Hersteller bei der

Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH tätig war. Er studierte Druckereitechnik an

der Hochschule München.