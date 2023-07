GOLDMAN SACHS stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler Truck vor der anlaufenden Berichtssaison auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Ihre Trendbarometer für die Fahrzeughersteller schwächelten, blieben aber weiter positiv, schrieben die Experten um Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Ein scharfer Nachfrageeinbruch sei bisher ausgeblieben, auch stützten die starken Auftragsbestände die Hersteller. Daimler Truck dürfte über ein starkes zweites Quartal berichten, Kurstreiber stünden zudem durch den Kapitalmarkttag am 11. Juli bevor./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 01:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 32,76EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m