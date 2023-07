Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.07.2023

Kursziel: 85,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, Nils Scharwächter



Roadshowfeedback: Nachfrage- und Preisentwicklung im Fokus

Wir hatten gestern die Möglichkeit, eine Roadshow mit der CFO und dem Head of IR von Knaus Tabbert in Frankfurt durchzuführen. Das Feedback aus den Investorengesprächen hat unsere positive Sicht auf den Investment Case bekräftigt. Die wesentlichen Diskussionspunkte waren dabei die Nachfrage-, Preis- und Margenentwicklung.



Nachfrageentwicklung: Eine zentrale Fragestellung bezog sich auf die aktuelle Outperformance von KTA ggü. den Wettbewerbern Trigano und Hymer, und ob diese aus der Schwäche der Wettbewerber oder der Stärke von Knaus Tabbert stamme. Laut Management ist "beides" zutreffend. Insbesondere der Wettbewerber Trigano setzt weiterhin stark auf den Zulieferer Stellantis (Marke "Fiat") und hat zu Jahresbeginn entsprechend stark unter den witterungsbedingten Auslieferungsengpässen des OEM gelitten. Gleichzeitig haben die Marken Knaus und Weinsberg mit der Modell- und Innovationsoffensive auf Basis von nun fünf Chassis-Anbietern weiter an Attraktivität bei den Kunden gewonnen. Mit einer zunehmenden Normalisierung der Liefersituation bei den Wettbewerbern und einem entsprechenden Abschmelzen des Auftragsrückstands in der gesamten Branche (Mittelfristiges Book-to-Bill-Ratio von ca. 0,5-0,6) dürfte sich der zuletzt eklatante Abstand wieder reduzieren. Aufgrund der gut gefüllten Innovationspipeline und des Fokus auf nur 5 Marken (Hymer: 15, Trigano: 32) sollte sich die Outperformance von KTA u.E. jedoch fortsetzen.



Preis- und Margenentwicklung: Die in der Guidance beschriebene Preiserhöhung von 6-8% hat Knaus Tabbert bereits zum Jahresbeginn gegenüber den Händlern durchgesetzt, um bereits angekündigten Preiserhöhungen auf der Inputseite entgegenzuwirken. Da sich diese Inputpreise zeitverzögert auswirken und zudem eine Entspannung bei den Rohstoffpreisen zu spüren ist, dürfte Knaus Tabbert im Hinblick auf die Rohertragsmarge u.E. dieses Jahr eher Rückenwind haben. Bezüglich der Personalkosten sind die deutschen Standorte noch bis November dieses Jahres tarifgebunden, sodass auch hier keine größeren Effekte zu erwarten sind. Entsprechend erachten wir die EBITDA-Guidance von 7,5%-8,5% EBITDA als eher konservativ und halten eine Anhebung im Jahresverlauf für nicht unwahrscheinlich. Auch den mittelfristigen Ausblick einer zweistelligen EBITDA-Marge sehen wir als absolut realistisch an. Im Hinblick auf 2024 dürfte KTA in diesem Zusammenhang in der Verhandlung mit den Chassis-Herstellern der konjunkturbedingte Nachfragerückgang bei den Nutzfahrzeugen zugutekommen, die klassischerweise mit den Freizeitfahrzeugen um Produktionskapazitäten bei den OEMs konkurrieren. Darüber hinaus zeigt die Trigano Gruppe, dass mit weiteren Skalenvorteilen zweistellige Margen am Markt durchsetzbar sind (Zum Vergleich: Trigano - EBITDA-Marge 2022: 12,1% - lag bei einem vergleichbaren Umsatz von 1,3 Mrd. Euro in 2016 bei einer EBITDA-Marge von 8,7%).



Fazit: Trotz des deutlichen Kursanstiegs in den letzten Monaten sehen wir die positiven Aussichten des Unternehmens mit einem EV/EBITDA für 2024e von 5,6x in der aktuellen Bewertung noch nicht hinreichend reflektiert. Wir empfehlen die Aktie daher weiterhin klar zum Kauf - Kursziel 85,00 Euro.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27301.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Knaus Tabbert Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 61,10EUR gehandelt.