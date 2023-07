Millennial Potash - Aufbau der Infrastruktur wird mit der Entwicklung einer Gasleitung und eines Kraftwerks für Mayumba fortgesetzt, was das Risiko für Millennials Kaliprojekt weiter verringert

5. Juli 2023 – Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP; OTCQB: MLPNF; FRANKFURT: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ...) freut sich, ein Update zum weiteren Ausbau der Infrastruktur in der Region Mayumba in der Nähe des unternehmenseigenen Kaliprojekts Banio bereitzustellen. Die gabunische Regierung, Perenco Oil & Gas Gabon („POGG“) und Gabon Power Company unterzeichneten am 6. April 2023 eine Absichtserklärung für die Entwicklung eines 21-MW-Kraftwerks, das mit Erdgas betrieben werden soll, sowie für die Installation eines Gassammelnetzes und einer Gasaufbereitungsanlage mit einer 32 km langen Gasleitung zur Stadt Mayumba. Das Kraftwerk soll den Strombedarf in ländlichen Gebieten sowie den künftigen Strombedarf der Haushalte und der Industrie in der Region Mayumba decken.