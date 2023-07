GOLDMAN SACHS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 163 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser begründete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das neue Kursziel mit überarbeiteten Schätzungen im Vorfeld des nächsten Quartalsberichts. Sie senkte unter anderem ihre Annahmen zum bereinigten operativen Gewinn (Ebit) für das Jahr um zwei Prozent - Auslöser seien ein schwächeres Umsatzplus in einigen Sparten und eine geringere Nachfrage. Für das zweite Quartal gehe sie von einem schwächeren Wachstum beim Gasekonzern aus als der Markt./tavVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 14:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 159,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 163

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m