GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 785 auf 825 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Durch die zunehmende Verbreitung fortschrittlicher Halbleiteranwendungen (KI, autonomes Fahren) dürfte zwischen 2025 und 2030 ein bedeutender Markt für die sogenannte High-Na-Technik in der Lithografie entstehen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund glaubt der Experte, dass der Markt die langfristigen Aussichten für den Halbleiterzulieferer aktuell noch unterschätzt. Duval traut ASML ein "sehr robustes und nachhaltiges" Gewinnwachstum je Aktie (EPS) von im Schnitt jährlich 21 Prozent zwischen 2022 und 2030 zu./tavVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 05:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 662,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 825

Kursziel alt: 785

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m