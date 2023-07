Barclays senkt Ziel für Gea Group auf 35 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Wirtschaft nähere sich einer Rezession, doch die anstehende Berichtssaison werde in der Kapitalgüterbranche wohl nochmals gut verlaufen, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet im Sektor damit, dass viele Unternehmen die Erwartungen übertreffen, wenngleich die Intensität nachlassen sollte. Bei Gea äußert er aber Bedenken an den Auftragseingängen im zweiten Quartal./tih

