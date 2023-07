Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Nach 16-monatigen Renovierungsarbeiten hat das DoubleTree byHilton Berlin Ku'damm, das erste Hotel der Hilton Full-Service-Marke DoubleTreeby Hilton in der Hauptstadt, am Los Angeles Platz eröffnet. Mit 420 Zimmern,darunter 15 Suiten, sowie einer Konferenzfläche von über 800 Quadratmetern istdas Hotel eines der größten in der Stadt. Vorausgegangen war eineFranchise-Vereinbarung zwischen Hilton und dem in New York ansässigen EigentümerBlackstone Group, einem der weltweit größten Investoren in alternative Anlagen.Franchisenehmer und Betreiber ist Event Hotels aus Köln, die damit ihr Portfolioin Berlin auf fünf Hotels erweitern. Das neue Haus wird mit New Yorker Designund Berliner Küche internationale Business- und Städtereisende vom MythosKu´damm faszinieren. Weitere Informationen über die neue Website:http://www.doubletree-by-hilton-berlin-kudamm.deWas haben Alice Cooper, Marlon Brando, Luciano Pavarotti und Tina Turnergemeinsam? Sie alle logierten einst im Hotel am Los-Angeles-Platz, das 1981eröffnete und lange Zeit eine der ersten Adressen Berlins war. Doch zu Beginndes neuen Jahrtausends war das Hotel hinter seiner gelben Fassade in die Jahregekommen. Schließlich erwarb ein Joint Venture, bestehend aus der amerikanischenBlackstone Group und den Kölner Event Hotels, das Gebäude und begann mit einerumfassenden Renovierung, um die modernen Unterkünfte und Annehmlichkeiten dergehobenen Marke DoubleTree by Hilton einzuführen.Facelifting mit NachhaltigkeitDie Fassade bekam ein Facelifting, der Haupteingang rückte in die Mitte, dieschwarze massive Marmortreppe aus alten Zeiten wurde entfernt und der frühereFrühstücksraum wich einem Dutzend neuer Zimmer - die Innenarchitektur wurde vonden preisgekrönten New Yorker Designern Virserius komplett neu gedacht. IhrAnsatz: Räume zu schaffen, die nicht nur ästhetisch anspruchsvoll sind, sondernden Menschen helfen, dem Alltag zu entfliehen. Bäume zieren die Zimmertapete, imKonferenzraum zieht ein stilisiertes Bergpanorama die Blicke auf sich und in derLobby führt eine neue Treppe auf eine Sitzgruppe mit einem meerblauen Teppich,der optisch wie ein erfrischendes Wasserbecken wirkt. MaßgeschneiderteWandverkleidungen und Kunstwerke orientieren sich an den Jahreszeiten Berlinsund sind eine Hommage an den kleinen Park vor dem Hotel und die Geschichte derHauptstadt. Mit modernen Unterkünften und durchdachten Annehmlichkeiten,einschließlich des für das DoubleTree by Hilton typischen warmen Chocolate Chip