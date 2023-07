BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach einem Expertengespräch zum Thema CO2-Emissionen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit einem längerfristigen Anstieg der Emissionspreise in Europa. Das Ziel der Null-Emissionen bis 2050 sei ambitioniert. Bestimmte am Emissionshandel beteiligte Sektoren müssten dieses Ziel schon 2039 erreichen. Dies sei eine unverhältnismäßige Belastung für Unternehmen, die etwa aus der Schwerindustrie oder dem Energiesektor kämen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 09:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 11,65EUR gehandelt.