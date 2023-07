STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MB4XKJ)

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall kooperiert bei der Herstellung von F-35 Kampfjets mit Lockheed Martin und Northrop Grumman. Nun trafen die Partner eine Standortentscheidung zur Fertigung von Rumpfteilen. Diese sollen ab 2025 im nordrhein-westfälischen Weeze produziert werden. Wie das Rüstungs-Unternehmen bekannt gab, sollen mehr als 400 neue Arbeitsplätze in dem hochmodernen Werk entstehen. Für die Rheinmetall-Aktie geht es aktuell um 1,27% auf 249,70 Euro nach unten. Anleger nutzen den Rücksetzer und kaufen einen Call-Optionsschein auf Rheinmetall. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Netflix (WKN MB5EDM) Voraussichtlich am 19. Juli öffnet der Streaming-Dienst Netflix seine Bücher für das zweite Quartal. Mehrere Analysten gaben bereits ihre Einschätzungen ab. Beim Umsatz gehen die Experten von einer Steigerung um 3,6% auf 8,26 Milliarden US-Dollar aus. Ein Rückgang wird beim Gewinn je Aktie erwartet. Im Vorjahresquartal erzielte Netflix 3,20 US-Dollar, für das abgelaufene Quartal wird ein Gewinn je Aktie von 2,85 US-Dollar prognostiziert. Die Netflix-Aktie klettert heute um 1,26% auf 447 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf den Streaming-Anbieter gekauft. 3. Knock-out-Call auf Evotec (WKN MD1WKW)

Das deutsche Pharmaforschungs-Unternehmen Evotec freut sich über einen weiteren Auftrag in den USA. Das US-Verteidigungsministerium beauftragte die Evotec-Tochter Just Evotec Biologics mit der Entwicklung eines Arznei-Prototypen gegen Orthopoxviren, zu denen unter anderem das Affenpocken-Virus gehört. Der Auftrag hat ein Volumen von 74 Millionen US-Dollar. Die Evotec-Aktie steigt heute um 2,8% auf 20,84 Euro. Ein Knock-out-Call auf Evotec steht bei den Stuttgarter Derivateanlegern auf der Einkaufsliste. Euwax Sentiment Index

Der DAX setzt seinen Abwärtstrend mit einem Minus von 0,5% auch heute fort und nähert sich wieder den 15.950 Punkten. Nach dem Unabhängigkeitstag öffnen heute Nachmittag die US-Börsen wieder. Am Abend steht die Veröffentlichung des Fed-Protokolls auf der Agenda. Anleger erwarten weitere Hinweise zur US-Geldpolitik und positionieren sich abwartend. Der Euwax Sentiment pendelt um die Null-Linie, aktuell stehen -7 Punkte auf der Kurstafel. Börse Stuttgart auf Youtube

DAX - werden die Notenbanken zum Party-Crasher?

Nach dem neuen Rekordhoch gibt der DAX zwar seine Punkte wieder ab, von einer Korrektur ist aber weiter nichts zu sehen. Woher die gute Laune kommt, warum die Notenbanken die Börsenparty beenden könnten, und wo noch immer attraktive Bewertungen vorliegen, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=15KPKGdU_FU

