Abkühlung erreicht nun auch den deutschen Bürovermietungsmarkt / Flächenumsatz liegt zum Halbjahr 2023 um 40 Prozent unter Vorjahresniveau

Frankfurt (ots) - Die anhaltende Erhöhung der Zinsen durch die Zentralbanken

entfaltet ihre Wirkung: Die Inflation sinkt - und sie schwächt zugleich die

Nachfrage. Während der Rückgang der Inflation ein gutes Signal ist, verstärken

sich aktuell vermehrt die Effekte einer nachlassenden konjunkturellen Dynamik,

hat das Immobilienberatungsunternehmen JLL analysiert. Und das umso mehr, weil

ein Teil der Zinserhöhungen noch gar nicht vollumfänglich seine Wirkung im

Wirtschaftskreislauf entfaltet hat.



Vor diesem Hintergrund hat sich die Marktstimmung am Bürovermietungsmarkt im

zweiten Quartal abgeschwächt. Insgesamt erzielt der Markt einen Halbjahresumsatz

von 1,16 Millionen m², was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in der Summe der

sieben Immobilienhochburgen einem Rückgang von 40 Prozent entspricht.