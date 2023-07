BAADER BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Resultate des zweiten Quartals dürften zwar ganz ok gewesen sein, schrieb Analyst Markus Mayer am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Erwartungen für das zweite Halbjahr könnten allerdings schwächer sein als gedacht und sogar eine Senkung der Jahresziele auslösen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 13:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 126,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 170

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m