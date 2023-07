NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Aktienmärkten droht nach der feiertagsbedingten Pause am Mittwoch eine schwache Rückkehr in den Handel. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein halbes Prozent tiefer auf 34 253 Punkte. Auch der Nasdaq 100 wird 0,6 Prozent tiefer erwartet.

Wegen des US-Unabhängigkeitstags wurde am Dienstag in New York nicht gehandelt und am Tag davor nur verkürzt. Nun beginnen die Anleger, sich neu für die nächsten Ereignisse zu positionieren: Unter anderem müssen sie sich im weiteren Wochenverlauf mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor und den aktuellen Arbeitsmarktdaten auseinandersetzen. Am Mittwoch bereits stehen Auftragsdaten aus der Industrie und das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung auf der Agenda.