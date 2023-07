BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Zahlen zum Retail-Investmentmarkt für Q2 2023 / Ergebnis auf dem Retail-Investmentmarkt spiegelt Marktaktivitäten noch nicht wider

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Zur Jahresmitte konnte gemessen an den Umsätzen auf demRetail-Investmentmarkt bislang keine grundlegende Trendumkehr im Vergleich zumersten Quartal beobachtet werden: Mit einem Transaktionsvolumen von insgesamtknapp 2,6 Mrd. EUR bleiben Retail-Investments weiterhin sowohl hinter ihremVorjahresergebnis (-36 %) als auch dem langjährigen Durchschnitt (-49 %) zurück.Gleichzeitig schneiden Einzelhandelsobjekte im Assetklassenvergleich allerdingserneut gut ab und positionieren sich nur knapp hinter den Office-Investments(3,2 Mrd. EUR) und noch vor den Logistiktransaktionen (1,5 Mrd. EUR). Diesergibt eine Analyse von BNP Paribas Real Estate."Auffallend ist im Vergleich der Objektarten hierbei insbesondere, dassRetail-Assets derzeit die einzige Investmentsparte bilden, in der nennenswerteMarktaktivitäten im Portfoliosegment zu verzeichnen sind. Auch wennPaketverkäufe mit rund 814 Mio. EUR zur Jahresmitte zwar kein hohes Volumengeneriert haben, tragen Beteiligungen an Shoppingcentern und Galeria-Objektensowie kleinere Portfolios im Food-Segment immer wieder zur Diversifizierung desMarktgeschehens bei", erklärt Christoph Scharf, Geschäftsführer und Head ofRetail Services der BNP Paribas Real Estate GmbH. Gerade im zweiten Halbjahrdürfte dieses Segment verstärkt als wichtiger Treiber der Investmentaktivitätenim Retail-Sektor fungieren. Bei Einzeldeals (1,8 Mrd. EUR) fehlen dagegen durchdie Rahmenbedingungen auf den Finanzmärkten bislang vor allem diegroßvolumigeren Transaktionen.Berlin treibt Umsatz in A-Städten in die HöheDie fehlenden Großdeals im dreistelligen Millionenbereich drücken sich imInvestmentvolumen der A-Standorte aus. Zwar erreichen die Top-Märkte mit einemUmsatz von 1,25 Mrd. EUR ein vergleichbares Resultat wie im Vorjahr (1,4 Mrd.EUR), dies hängt jedoch maßgeblich mit dem Teilverkauf des KaDeWes in Berlinzusammen, der alleine das Gros des Volumens in den A-Städten ausgemacht hat.Neben diesem Deal konnten zum Jahresauftakt lediglich vereinzelte kleinereTransaktionen in den größten Investmentstandorten registriert werden. Insgesamtist die Zwischenbilanz zunächst allerdings als Momentaufnahme zu werten, diedirekt durch die übergeordneten Faktoren mitbestimmt wird.Das Marktgeschehen auf dem Retail-Investmentmarkt wurde im ersten Halbjahrentscheidend von zwei Objektarten geprägt: Zum einen sind es erneut dieFachmarkt- und hier speziell die Food-Investments, die auf gut 33 % kommen. Zumanderen versuchen Investoren, die hohe Dynamik im Kaufhaussegment für sich zunutzen, wodurch sich dieses Segment mit knapp 43 % in der Zwischenbilanz an die