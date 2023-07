Armand MacKenzie, renommierter Bergbauexperte der First Nations, wird Mitglied im Advisory Board von First Phosphate

Saguenay, Quebec – 5. Juli 2023 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass Armand MacKenzie in das Advisory Board des Unternehmens berufen wurde.

Ein Gespräch mit dem CEO von First Phosphate, John Passalacqua, und Armand Mackenzie ist unter dem Link https://youtu.be/uJRXjloQQjk verfügbar.

Armand MacKenzie ist im traditionellen Territorium der Innu aufgewachsen. Er war 15 Jahre lang als Anwalt tätig und Hauptrechtsberater für Landrechte der Innu Nation. Er war zudem Sonderberater/Verhandlungsführer bei der Ausarbeitung und Verabschiedung der Erklärung der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker. Er verhandelte zahlreiche Vereinbarungen zu Risiko-Nutzen-Fragen. In den letzten 15 Jahren war er als Führungskraft im Bergbau tätig.

„Herr MacKenzie ist ein erfahrener Bergbauexperte und ist mit dem Territorium von Quebec und dem indigenen Kerngebiet, in dem wir tätig sind, vertraut“, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. „Armand stammt aus sehr bescheidenen Verhältnissen - Wurzeln, die er nie vergessen hat - ist jedoch auf internationaler Ebene sehr gut ausgebildet. Er ist ein schillerndes Beispiel und ein Vorbild für den Erfolg indigener Völker in Kanada.“

First Phosphate hat sich in der Region Saguenay-Lac-St-Jean der kanadischen Provinz Quebec mehr als 1.500 Quadratkilometer Konzessionsflächen gesichert, die das Unternehmen aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens werden von einer eruptiven Gesteinsformation aus seltenem Anorthosit dominiert, der im Allgemeinen hochreines Phosphatkonzentrat ohne hohe Anteile an verunreinigenden Schwermetallen enthält.

„Angesichts meiner Erfahrung in der Bergbauindustrie in Verbindung mit meinen umfangreichen Beziehungen zu indigenen Gemeinschaften verfüge ich über genau die Voraussetzungen, um den Bedürfnissen von First Phosphate gerecht zu werden“, so Herr MacKenzie. „Ich freue mich darauf, mit dem gesamten Team von First Phosphate zusammenzuarbeiten, um diese generationenübergreifende Chance für einen sauberen Bergbau und Energiewandel zu realisieren.“