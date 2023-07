SeaBubbles startet ersten kommerziellen Dienst mit einem emissionsfreien „fliegenden" Tragflächenboot in Frankreich

Diese Initiative für nachhaltige Schifffahrt wird auf dem Lac d'Annecy voraussichtlich beeindruckende 100 Tonnen CO2-Emissionen einsparen

SAINT-JORIOZ, Frankreich, 5. Juli 2023 /PRNewswire/ -- SeaBubbles , ein führender Innovator im Bereich der nachhaltigen Schifffahrt, kündigt den Start des ersten kommerziellen Dienstes seines bahnbrechenden „fliegenden" Tragflächenboots The Bubble in Frankreich an. Nach der erfolgreichen Zertifizierung von The Bubble freut sich SeaBubbles, dieses einzigartige Transportmittel im Rahmen einer Pilotlinie mit regelmäßigem Passagierverkehr in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband Grand Annecy einzuführen.