Deutlich mehr Autos in Deutschland neu zugelassen und produziert

Die großen Verlierer der vergangenen Monaten sind Plug-in-Hybride. Seit dem Jahreswechsel gibt es für diese Modelle keine Förderung mehr - entsprechend werden sie kaum noch gekauft. Ihr Anteil an neu zugelassenen Autos lag in den vergangenen sechs Monaten unter sechs Prozent. Wurden im ersten Halbjahr 2022 fast 140 000 Plug-in-Hybride neu zugelassen, waren es im laufenden Jahr nur noch knapp 80 000.

Ähnlich schätzte der Verband der Automobilindustrie (VDA) die Lage ein. Dem VDA zufolge gab es im ersten Halbjahr ein deutliches Plus von 32 Prozent bei den in Deutschland gebauten Autos (gut 2,2 Millionen) - doch auch hier sei das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht. "Mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Situation und die Entwicklung der Auftragseingänge ist zu erwarten, dass die hohen Zuwachsraten sich demnächst abschwächen dürften", sagte Verbandspräsidentin Hildegard Müller der Deutschen Presse-Agentur.

Insgesamt wurden dem KBA zufolge von Anfang Januar bis Ende Juni gut 1,4 Millionen Autos neu in Deutschland zugelassen. Das ist ein Plus von 12,8 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2022.

FLENSBURG (dpa-AFX) - Reine Elektroautos werden in Deutschland zwar immer beliebter, mit Benzin betriebene Fahrzeuge verteidigen aber ihren Anteil am gesamten Autoabsatz in der Bundesrepublik. Im ersten Halbjahr wurden etwas mehr als 220 000 reine Elektroautos neu zugelassen - und damit 31,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Mittwoch mitteilte. Ihr Anteil an allen Auto-Neuzulassungen liegt bei rund 16 Prozent - nach 13,5 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer