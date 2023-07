JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 16,50 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Simon Toennessen ist optimistischer für das Geschäft der Münchner abseits des Windenergiebereichs. Deshalb stockte er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht seine Schätzungen auf. Im Segment Grid Tech mit Stromübertragung und Energiespeicherung liegt er laut eigenen Angaben 30 Prozent über dem Konsens./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 08:22 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 08:22 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 15,38EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Simon Toennessen

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 16,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m