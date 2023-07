DXC Technology liefert AI-betriebene Automatisierung, um die Beschaffung für die autonome spanische Gemeinde Castilla und León zu transformieren

Als Ergebnis der Implementierung können nun öffentliche Beschaffungsaufträge und-verfahren zwischen JCyL, Bietern und Auftragnehmern digital verarbeitet werden. Da JCyL jedes Jahr mehr als 22.000 Dateien, Nachrichten und Mitteilungen für Verträge erhält, wird die transformation den Zeit-und Ressourcenaufwand für dieverwaltung öffentlicher Aufträge in derregion erheblich reduzieren.

Mit den AI-Lösungen von DXC ist JCyL in der Lage, einengroßen Teil seines vertraglichen Prozesses sofort undpräzise rund um die Uhr zu automatisieren. Alsteil desvertrags verfügt DXC überintegrierte Plattformen, Verwaltungstools und Datenbanken für dieöffentliche Verwaltung, um einenzentralen hub für das Beschaffungsmanagement aufzubauen.

In dernächsten Projekt phase, die für September 2023 geplant ist, wird DXC Robotik implementieren, um dieverarbeitung von mehr als 300 Verträgen mit einem geschätzten Wert von mehr als zweihundert Millioneneuro für Stromversorger und Postdienste vollständig zu automatisieren.

„Durch die Automatisierung von Prozessen werden Mitarbeiter desöffentlichen Sektors in der Lage sein, ihre Bemühungen auf den wahren Zweck deröffentlichen Verwaltung zu konzentrieren. Die transformation bedeutet, dassunsere Kollegen mehrzeit haben werden, um ihren Bürgern zu dienen undgleichzeitig dieauswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, indem sie den Energieverbrauch im Datenmanagement optimieren", sagte Jorge Martínez Fernández, Leiter des Einkauf Rationalisierung Dienstes bei Junta de Castilla y León.

„DXC ist einlang jähriger partner derspanischen Regierung, derorganisationen desöffentlichen Sektors beiihren Reisen zurdigitalen transformation unterstützt", sagte Juan Parra, Generalmanager bei DXC Technology Iberia. „Mit unserer Erfahrung und unserem Wissenüber Geschäftsautomatisierung Prozesse sind wir stolz darauf, AI-gesteuerte Automatisierung in denöffentlichen Beschaffungsprozessen von Junta de Castilla y León implementiert zu haben."

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmenbei derverwaltung Ihrer unternehmenskritischen Systeme und Betrieb Abläufe, indem es sie modernisiert, Datenarchitekturen optimiert undsicherheit und Skalierbarkeit über öffentliche, private und hybride clouds gewährleistet. Im Laufe von Jahrzehnten, in denen die innovationvoran getrieben wird, verlassensich diegrößten Unternehmen der Welt auf DXC, um Dienstleistungen bereit zustellen, um einneues Leistung Niveau, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis in Ihrer IT - Flotte zu bieten. Erfahren Sie mehr über die Geschichtevon DXC, unseren Fokus auf Menschen, unsere Kunden und dieoperative Ausführung auf https://dxc.com/es/es.

