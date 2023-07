FM Recruiting® Als Aussteller auf der Mitgliederversammlung des Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) (FOTO)

Hannover (ots) - Die FM Consulting GmbH, eine in Hannover ansässige

Recruiting-Agentur spezialisiert auf die Pflegebranche, nahm als Aussteller an

der Mitgliederversammlung der Landesgeschäftsstelle Niedersachsen, des

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) teil. Die

Veranstaltung fand mit über 150 Geschäftsführern aus der Pflegebranche statt und

bot eine hervorragende Gelegenheit zum Netzwerken und Austauschen mit

Schlüsselakteuren und Entscheidungsträgern der Branche.



Die Geschäftsführer Max Grinda und Felix Hahnewald: "Die Mitgliederversammlung

des bpa war eine wertvolle Plattform, um unser Engagement für innovative

Lösungen in der Pflegebranche zu demonstrieren. Es war inspirierend, die

Vielfalt an Ideen und Initiativen in der Pflegebranche zu sehen und sich mit

anderen engagierten Akteuren auszutauschen."