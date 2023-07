Deutsche Unternehmen immer stärker im Blickfeld aktivistischer Investoren in Europa

- Underperformance macht deutsche Unternehmen zu Zielen von Aktivisten

- Weitere große Aktivismus-Welle in Europa zum Jahresende hin erwartet -143

Unternehmen als potenzielle Ziele ausgemacht



Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/) , ein weltweit

führendes Beratungsunternehmen, präsentiert einen aktualisierten Zwischenstand

zu seinem A&M Activist Alert (AAA). Der Report erscheint seit 2019 regelmäßig

und enthält präzise Analysen und Prognosen zur Tätigkeit aktivistischer

Investoren in Europa. Die aktualisierte Ausgabe zeigt die Entwicklungen seit

Dezember letzten Jahres auf. A&M hat 143 europäische Unternehmen identifiziert,

die innerhalb der nächsten 18 Monate in Gefahr laufen, Ziel von aktivistischen

Investoren zu werden.