Innovative Geothermie von Eavor - Bohrbeginn mit Meißelweihe im bayerischen Geretsried / Standortunabhängige Geothermie als Perspektive für die Wärmewende (FOTO)

Geretsried (Bayern) (ots) - Die Bauarbeiten für den weltweit ersten

kommerziellen Eavor-Loop in Geretsried kommen in die entscheidende Phase. Nach

der traditionellen Meißelweihe beginnen die Bohrarbeiten auf Bohrplatz A. In

wenigen Wochen sollen auch die Bohrarbeiten am nebenan gelegenen zweiten

Bohrplatz beginnen. Zum Einsatz kommen zwei der größten Bohranlagen Europas. Mit

ihnen wird parallel in einer Tiefe von 4500 Metern ein unterirdischer

Wärmetauscher in Loop-Technologie errichtet, der ohne hydrothermale Vorkommen

regelbare Energie für die kommunale Wärme- und Stromversorgung liefert.



In der Tradition der Bergleute hat heute am 5. Juli 2023 die sogenannte

Meißelweihe am Bohrplatz stattgefunden. Vor Beginn der Bohrarbeiten begingen der

katholische und der evangelische Gemeindepfarrer gemeinsam mit dem Bohr-Team

diese feierliche Zeremonie.