Wechsel an der Spitze von GO! Express & Logistics (FOTO)

Bonn (ots) - Martina Baerecke ist neue Geschäftsführerin der GO! Deutschland.

Damit rückt eine Führungskraft aus den eigenen Reihen an die Spitze des Bonner

Express- und Kurierdienstleisters. Sie übernimmt ab Juli 2023 die Geschäfte von

Ulrich Nolte, der nach mehr als 13 Jahren erfolgreicher Tätigkeit auf eigenen

Wunsch ausscheidet.



Mit Martina Baerecke sieht Beiratsvorsitzender Dr. Thomas Trümper GO! Express &

Logistics in besten Händen: "Baereckes bemerkenswerte 15-jährige Laufbahn bis

hin zur Prokuristin zeigt, dass in der Logistik keine Berührungsängste gegenüber

Frauen in Führungspositionen bestehen. Mit ihr folgt nicht nur eine versierte

und engagierte Führungskraft nach, sondern jemand, der dem Unternehmen eng

verbunden ist und GO! von Grund auf kennt."