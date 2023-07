Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

14:00 DEU: Teilnahme Bundeskanzler Olaf Scholz an der dritten Sitzung des Zukunftsrats

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Millionen-Schadensersatz für Dyson

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Gerresheimer , Q2-Zahlen 07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Hornbach Baumarkt AG, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz 10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA Bayern, Jahres-Pk zu Ergebnisse Konjunkturumfrage des bayerischen Maschinen- und Anlagenbaus, München 14:00 USA: Coty, Investor Day

TAGESVORSCHAU Termine am 6. Juli 2023

