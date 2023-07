Canada Silver Cobalt meldet vielversprechende 6,07 g/t Gold bei Prospektionsarbeiten in der Nähe von Miller Lake bei Castle

Coquitlam, British Columbia. 05. Juli 2023 / IRW-Press / Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) freut sich, die Analyseergebnisse der Proben bekannt zu geben, die bei Prospektionsarbeiten im Bereich Miller Lake im Konzessionsgebiet Castle Mine in der Nähe von Gowganda, Ontario, entnommen wurden, einschließlich einer an der Oberfläche entnommenen Stichprobe, die einen Gehalt von 6,07 Gramm Gold (Au) pro Tonne aufwies.

Eine kurze Besichtigung zur Prospektion im Juni nordwestlich von Miller Lake, während unsere Arbeiten zur Freilegung des Grundgebirges pausieren, lieferte die folgenden Ergebnisse:

- Die ausgewählte Stichprobe FW000357 enthält 6,07 g/t Au. Die Probe besteht aus rostorangefarbenem und weiß verwittertem, stark alteriertem (Eisenkarbonat, Quarz, Albit) Intrusivgestein, das 5 % feinkörnigen Pyrit und einige wenige Quarzgänge und -gängchen beherbergt. Die Probe wurde 165 Meter westlich des Nordufers des Miller Lake und 250 Meter südwestlich von historischen Proben aus freigelegten Aufschlüssen und der historischen Schlitzproben (2014 und 2015) entnommen, deren Analyseergebnisse ebenfalls Gold zeigten (siehe NI 43-101 Technical Report Update für Castle East, Ontario, Kanada, Mai 2021);

- Mehrere zusätzliche Proben mit Goldgehalten zwischen 0,10 und 0,28 g/t Au (FW000358, FW000359 und FW000360). Diese Proben werden in ähnlicher Weise als rostig, gebleicht und alteriert beschrieben und enthalten Pyrit und Quarzgängchen. Diese Proben wurden 80 Meter westlich des Nordufers des Miller Lake entnommen.

„Dies ist für uns sowohl überraschend als auch bedeutsam. Silber- und Kobaltgänge wurden in der Regel an der Oberfläche bei Castle und anderswo im weiteren Umkreis des Cobalt Camp gefunden, aber es war selten, Gold an der Oberfläche und mit einem so hohen Gehalt zu finden, aber es macht Sinn im geologischen Kontext des archäischen Grundgebirges hier im Abitibi“, sagte Matthew Halliday, P.Geo., President und COO.