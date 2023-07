Nicola Mining Inc. beginnt mit der Auslieferung des gemeinsam mit Osisko Development produzierten Konzentrats und mit den Vorbereitungen auf die gemeinsame Exploration mit UBC

Das Unternehmen hat außerdem die ersten vier Bohrlöcher in seinem aus Diamantbohrungen bestehenden Explorationsprogramm 2023 (das „Programm 2023“) im unternehmenseigenen Kupferprojekt New Craigmont fertiggestellt und bereitet derzeit das Bohrkernmaterial für die Übergabe an das Labor zur Analyse vor. Die Erstbohrungen haben sich bisher auf die rund 500 Meter östlich der historischen Grube lagernde Skarnmineralisierung konzentriert, die bis dato nie bebohrt und exploriert wurde. In seiner Pressemeldung vom 2. Mai 2023 kündigte das Unternehmen erste Bohrungen an, um sich einen besseren Überblick über die Lithologie der Nicola Group zu verschaffen. Es ist davon auszugehen, dass die Skarnmineralisierung einem Entwicklungszug folgt, der mit den kalkhaltigen Sedimenten innerhalb der Nicola Group-Sequenz assoziiert ist und an die Kontaktzone mit der Randphase des Guichon Creek-Batholithen grenzt.

Neben dem Geologenteam von Nicola werden auch die Forscher der Mineral Deposit Research Unit an der University of British Columbia („UBC“)[2] im August mit der Erforschung des Potenzials und der Existenz von kupferführenden Porphyrsystemen im Konzessionsgebiet Craigmont beginnen. Anhand der Untersuchung kupferführender propylitischer Ausbisse will man sich an allfällige porphyrische Zentren im Konzessionsgebiet heranarbeiten.

Qualifizierter Sachverständiger

Kevin Wells, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.