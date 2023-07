Osisko gibt die Ernennung von Paul Martin zum Interims-CEO bekannt

Board of Directors hat mit der Suche nach einem neuen President und CEO begonnen

Montreal, 5. Juli 2023 - Osisko Gold Royalties Ltd („Osisko“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-roy ...) (OR: TSX & NYSE) gab heute die Ernennung von Paul Martin, einer erfahrenen Bergbau-Führungskraft, zum Interims-CEO des Unternehmens sowie das Ausscheiden von President und Chief Executive Officer, Sandeep Singh, mit sofortiger Wirkung bekannt. Das Board of Directors von Osisko hat mit der Suche nach einem neuen dauerhaften President und Chief Executive Officer begonnen.

Herr Martin verfügt über beträchtliche Erfahrung in mehrbetrieblichen, international ausgerichteten Bergbauunternehmen. Seine Ernennung wird einen reibungslosen Übergang und die Kontinuität der bestehenden disziplinierten Strategie von Osisko gewährleisten, während das Board of Directors mit der Suche nach einem neuen President und Chief Executive Officer beginnt.

Osisko gab heute auch bekannt, dass Sean Roosen mit sofortiger Wirkung von seiner Rolle als Executive Chair of the Board auf den Posten des Non-Executive Chair of the Board wechseln wird. Diese Änderung spiegelt den Wunsch von Sean Roosen wider, sich mehr auf seine Rolle bei Osisko Development Corp. zu konzentrieren, während er gleichzeitig seine wertvollen Einblicke und Ratschläge dem Unternehmen zur Verfügung stellt.

„Das Board of Directors wird sich auch weiterhin auf eine umsichtige Kapitalallokation konzentrieren und eine nachhaltige Wertschöpfung sicherstellen“, sagte Joanne Ferstman, Osiskos Lead Director, im Namen des Board of Directors. „Nach sorgfältiger Abwägung sind die unabhängigen Direktoren einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass ein Wechsel des CEO erforderlich ist, um Osisko bestmöglich für einen anhaltenden langfristigen Erfolg zu positionieren. Im Rahmen unseres Engagements für eine kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensführung freuen wir uns auch, den Wechsel von Herrn Roosen in die traditionellere Rolle des Chairman of the Board bekannt zu geben. Wir freuen uns auf seine weiteren bedeutenden Beiträge zur nachhaltigen Wertschöpfung bei Osisko.“