Yin Ye, CEO von BGI, plädiert für den globalen Technologieaustausch

SHENZHEN, China, 5. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Als Redner bei einer Podiumsdiskussion auf der 10 . Arabisch-Chinesischen Wirtschaftskonferenz in Riad, Saudi-Arabien, betonte Dr. Yin Ye, CEO der BGI Group, wie wichtig es ist, den technologischen Fortschritt durch wissenschaftlichen Austausch zum Wohle der Menschheit allen zugänglich zu machen.

Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Welt zusammenkommt, um Technologien und Informationen gemeinsam zu nutzen, um ein kritisches Gesundheitsproblem zu lösen. „Wenn wir während der Pandemie die Technologie, die Anwendungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die Impfstoffe und die IVD-Kits nicht teilen würden, würde das Virus mit Sicherheit die Welt erobern", stellte Dr. Yin fest.

Diese Überzeugung, Lösungen gemeinsam zu nutzen, damit mehr Menschen davon profitieren können, hat die BGI Group in den letzten zwei Jahrzehnten in ihren Bemühungen bestärkt, die Kosten für Technologie durch Innovation zu senken und gleichzeitig ihre Erkenntnisse und Lösungen auf einige der schwierigsten Gesundheitsprobleme der Welt anzuwenden.

Dies kennzeichnet die Entwicklung dessen, was Dr. Yin als „4P-Medizin" bezeichnet. Das heißt: Prognose, Schutzmaßnahmen, Personalisierung und Beteiligung (Prediction, Precaution, Personalization und Participation). All dies wäre jedoch nicht möglich ohne die enormen Fortschritte in der Biotechnologie, die die Kosten für die Sequenzierung eines menschlichen Genoms von 3,8 Milliarden US-Dollar, den Kosten des Humangenomprojekts, auf heute unter 100 US-Dollar gesenkt haben.

Bei COVID-19 stützte sich BGI auf alle in den letzten 20 Jahren gesammelten Erkenntnisse aus Forschung, Wissenschaft und öffentlichem Gesundheitswesen und arbeitete eng mit Gemeinschaften in aller Welt zusammen, um die Infektionskrankheit zu bekämpfen.

BGI war weltweit eines der ersten Unternehmen, das PCR-Kits für den Nachweis des Virus herstellte. Die PCR-Kits sind in 14 Ländern und Regionen zertifiziert und zugelassen, darunter das Emergency Use Listing (EUL) durch die Weltgesundheitsorganisation, und wurden an mehr als 180 Länder verteilt, einschließlich zahlreicher Spenden durch verschiedene Stiftungen.

BGI entwickelte außerdem Huo-Yan-Labors, die schnell montierbaren, aufblasbaren Biosicherheitslabore der Stufe 2 zum Nachweis von Nukleinsäure. Einhundert dieser Labore wurden weltweit in mehr als 30 Ländern eingesetzt, darunter in Saudi-Arabien, wo laut Dr. Yin fünf Huo-Yan-Labore gebaut, 500 Techniker zur Unterstützung eingesetzt und mehr als 18 Millionen Proben genommen wurden.

Die BGI-Gruppe ist führend in der Entwicklung dieser Technologie, deren neueste und leistungsstärkste Version, Stereo-seq, eine Auflösung im Nanobereich mit einem breiten Sichtfeld bietet und in der Lage ist, die Art und Lage von Zellen im Verhältnis zueinander zu bestimmen, um zu sehen, wie sie im Laufe der Zeit miteinander interagieren. Diese Technologie hat weltweit die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf sich gezogen. Mehr als 270 Wissenschaftler aus 35 Ländern haben sich zum SpatioTemporal Omics Consortium zusammengeschlossen, um sich auf die breite Anwendung der räumlich-zeitlichen Omics in den Biowissenschaften zu konzentrieren.

Die BGI-Gruppe ist der festen Überzeugung, dass die Menschheit von einem verstärkten Austausch von Technologien und Informationen nur profitieren kann, da dies den Ärzten helfen kann, Krankheiten und Bevölkerungsmerkmale zu verstehen, die zu Krankheiten führen können.

Omics gehören allen und sollten auf breiter Basis geteilt werden.

