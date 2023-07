Miele auf dem Innovations Media Briefing in Berlin / Zur IFA fokussiert sich Miele auf Klimaschutz und digitalen Komfort (FOTO)

Gütersloh/Berlin (ots) -



- Für hochwertiges, komfortables und nachhaltiges Wohnen

- Innovationsschwerpunkt Kochen mit KI

- Noch klimafreundlicher waschen und spülen



Innovative Produkte und Services für mehr Nachhaltigkeit und Komfort sind die

Topthemen von Miele zur diesjährigen IFA. Was dies konkret meint, erklärte

Bernhard Hörsch, Commercial Director Sales der Miele Vertriebsgesellschaft

Deutschland KG, heute auf der IFA-Preview "Innovations Media Briefing" (IMB) in

Berlin. Zugleich gab er einen ersten Überblick über die Neuheiten, die der

Familienkonzern Anfang September unter dem Funkturm enthüllt. Motto: "A Miele

Open House", für hochwertiges, komfortables und nachhaltiges Wohnen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im letzten Jahr hatte Miele das Thema Umwelt und Klima, das im Unternehmen seitjeher eine hohe Priorität besitzt, erstmals auch in den Mittelpunkt seinesIFA-Auftritts gerückt. Die herausragende Langlebigkeit und Reparierbarkeit derMiele-Geräte wie auch deren vorbildliche Energieeffizienz bei zugleich bestenErgebnissen und Komfortmerkmalen - dies sind nur zwei Belege dafür, wie Mieleseine Kundinnen und Kunden darin unterstützt, ihr Leben möglichst nachhaltig zugestalten. "Diesen Weg setzen wir auch in diesem Jahr mit Nachdruck fort",versprach Hörsch im Berlin Congress Center BCC am Alexanderplatz.Als Beispiel nannte er die erste Miele-Waschmaschine, die den Grenzwert derEnergieeffizienzklasse A um 10 Prozent unterschreitet. Die Geschirrspüler derBaureihe G 7000 gehören zu den nachhaltigsten am Markt. Das Modell G 7465 SCViXXL wurde kürzlich mit dem renommierten "Green Product Award" ausgezeichnet.Jetzt erhalten diese Geräte weitere Programme für eine ebenso gründliche wieenergieeffiziente und schonende Reinigung. Darüber hinaus wurden dieGeschirrkörbe so weiterentwickelt, dass sich auch wiederverwendbare Glasflaschenund Trinkhalme sicher befestigen lassen und gründlich durchgespült werden.Einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz im Haushalt leistet das ConsumptionDashboard der Miele App, mit detaillierten Verbrauchsanzeigen, langfristigenStatistiken zum Nutzungsverhalten, den damit verbundenen Verbräuchen undpraktischen Tipps für eine möglichst verbrauchsgünstige Nutzung. Das ConsumptionDashboard, das es so nur bei Miele gibt, war zur vergangenen IFA für denGeschirrspüler gestartet und ist seit einigen Monaten auch für das Monitoringder Waschmaschine freigeschaltet.Das Thema Smart Home* leitete Hörsch mit fünf Schlüsselfaktoren für denkünftigen Erfolg digitaler Produkte und Services im Haushalt ein, die Miele fürsich als Richtschnur definiert hat: Erstklassige und nahtlose Erlebniswelten fürKundinnen und Kunden etwa beim Shoppen in der App, größtmögliche Perfektion und