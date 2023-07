Abermals nach unten ging es in Moskau. Der russische RTS fiel um 1,83 Prozent auf 969,33 Einheiten./sto/spo/APA/edh/ngu

An der Prager Börse wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Auch am morgigen Donnerstag findet kein Handel statt.

Der polnische Wig-20 sackte um 2,01 Prozent auf 2015,11 Punkte ab. Der breiter gefasste WIG verlor 1,50 Prozent auf 66 461,04 Zähler. Unter den schwer gewichteten Titeln büßten Orlen zwei Prozent ein. Aber auch Finanztitel kamen erneut unter Druck. So verloren Pekao 2,2 Prozent und PKO Bank Polski 0,9 Prozent. Für die Titel des Versicherers PZU ging es um 2,2 Prozent hinab.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich zur Wochenmitte schwächer präsentiert. Überwiegend negative Vorgaben kamen im Späthandel aus den USA, wo die wichtigsten Aktienindizes der Wall Street mehrheitlich tiefer notierten. Am Morgen hatten schwache Konjunkturdaten aus China belastet.

