Indonesien ruft zur Zusammenarbeit und zu Investitionen in eine nachhaltige Wasserwirtschaft auf

JAKARTA, Indonesien, 5. Juli 2023 /PRNewswire/ – Im Rahmen des 10. World Water Forum (WWF) organisierten das Ministerium für öffentliche Arbeiten und Wohnungswesen (PUPR) und der Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) am 04. Juli gemeinsam eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Road to the 10th World Water Forum: Policy, Technology and Investment Opportunity in Water Resources Management".

In seiner Eröffnungsrede sagte Endra Saleh Atmawidjaja, Sonderberater des Ministers für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau der Republik Indonesien zu Technologie, Industrie und Umwelt: „Es ist eine Ehre für Indonesien, Gastgeber des 10th World Water Forum zu sein und eine führende Rolle bei der Analyse globaler Wasserprobleme zu spielen. Unser Ziel ist es, Frieden, Unabhängigkeit und Wohlstand im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Wasserressourcen zu fördern."