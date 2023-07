DAX erreicht Unterstützung bei 15.900 Punkten

In den USA notiert der S&P 500 zudem weiterhin am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart um 4.460 Punkte und könnte hier wieder nach unten abprallen. Darauf deutet weiterhin die enorme Überkauftheit im S&P 500 hin. Sollte es doch zu einem nachhaltigen Durchbruch nach oben kommen, wäre die Marke von 4.500 Punkten der nächste Anlaufbereich. Aktuell sieht es aber im DAX nach einem weiteren Rücklauf aus, was darauf hindeutet, dass auch der S&P 500 vor wieder fallenden Kursen steht. Fällt der DAX unter die Marke von 15.900 Punkten, wäre ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 15.700 Punkten zu erwarten.

Aktuelle Lage