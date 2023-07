Die Daten der globalen Wirtschaft werden immer schlechter - haben sich die nach wie vor bullisch gestimmten Aktienmärkte von der Wirtschaft entkoppelt? Oder zeigen die Aktienmärkte, dass die Wirtschaft sich bald wieder erholt, das Schlimmste also bereits hinter uns liegt? Das ist derzeit die entscheidende Frage: denn wenn es auch in den USA zu einer Rezession kommt, dann sind US-Aktien zu teuer. Wobei die meisten Aktien in den USA sogar eine moderate Rezeession einpreisen - nur die großen US-Tech-Aktien nicht, die bislang die Indizes nach oben getrieben haben und extrem teuer sind. Morgen und übermorgen wichtige US-Konjunkturdaten aus den USA (ISM Index Service und US-Arbeitsmarktdaten) - heute Abend das FOMC-Protokoll. in dem die Fed begründet muß, warum ssie die Zinsen im Juni nicht angehoben hat..

Hinweise aus Video: